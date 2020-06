Plastikmüll in Donau: Konzern gibt Fehler zu

Dass mehr Plastikpartikel als Fischlarven in der Donau zwischen Wien und Bratislava schwimmen, hat eine aktuelle Studie vor wenigen Wochen ans Tageslicht befördert. Jetzt werden schwere Vorwürfe gegen den internationalen Chemiekonzern Borealis erhoben. Wegen Schwachstellen im Kanalsystem sollen vom Produktionsstandort Schwechat in Niederösterreich jahrelang Plastikabfälle in die Donau gelangt sein, berichtet Die Presse. Eine Sanierung sei längst angelaufen, heißt es.

Eigentlich sollte eine Studie der Universität Wien die Verbreitung der Fischlarven zwischen Wien und Bratislava dokumentieren. Ein weiteres Ergebnis ließ allerdings die Alarmglocken schrillen. Eine Hochrechnung ergab, dass die Donau täglich mehr als vier Tonnen Plastikmüll ins Schwarze Meer bringt. Dabei wurde auch festgestellt, dass Teile des Kunststoffs aus dem Werk der Firma Borealis stammen sollen. Daraufhin sei das Kanalsystem am Standort Schwechat mit einem Kamerawagen abgefahren worden: "Man hat Schwachstellen identifiziert, insbesondere einen Konstruktionsfehler in der Abscheideanlage", erklärt die Konzernführung in einer ersten Stellungnahme. Vier Millionen Euro seien bereits investiert worden, um das Kanalsystem zu optimieren und zu erneuern.

Laut Borealis hätten die Forscher bei einer weiteren Studie 2012 schon einen "deutlichen Rückgang der gesamten Kunststoff-Fracht in der Donau, besonders auch des industriellen Rohmaterial-Eintrags, festgestellt."