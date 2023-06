Pkw und Lieferwagen in Gerasdorf bei Wien in Flammen

Im Industriegebiet in Gerasdorf bei Wien (Bezirk Korneuburg) sind am Donnerstag in den frühen Morgenstunden zwei Fahrzeuge in Flammen aufgegangen. Nach Angaben der Feuerwehr handelte es sich um einen Pkw und um einen Lieferwagen. Die Ursache war vorerst unklar und Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.