Pkw-Überschlag auf der A1 bei Ybbs: 3 Schwerverletzte

Ein schwerer Pkw-Unfall auf der Westautobahn beschäftigte am Montagvormittag die Einsatzorganisationen im Bezirk Melk . Auf der A1 war in Fahrtrichtung Wien ein Pkw mit drei Insassen aus bislang unbekannter Ursache verunglückt. Der schwer verletzte Fahrer wurde eingeklemmt.

Das Auto kam nach einem Überschlag im Streckenabschnitt zwischen Ybbs und Pöchlarn am Dach zu liegen. Beim Alarm der Kategorie T2 für die Feuerwehr Ybbs/Donau wurde um 8.50 Uhr über zwei eingeschlossene Fahrzeuginsassen informiert.

Beim Eintreffen am Unfallort war der Fahrer noch im Fahrzeug eingeklemmt und musste mithilfe des hydraulischen Rettungsgeräts gerettet werden, berichtete die Feuerwehr Ybbs.

Rettungskräfte

Zwei weitere Insassen waren bereits aus dem Wrack befreit und wurden von den Sanitätskräften des Roten Kreuzes und des Samariterbundes versorgt.