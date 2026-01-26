Pkw-Überschlag auf der A1 bei Ybbs: 3 Schwerverletzte
Ein schwerer Pkw-Unfall auf der Westautobahn beschäftigte am Montagvormittag die Einsatzorganisationen im Bezirk Melk. Auf der A1 war in Fahrtrichtung Wien ein Pkw mit drei Insassen aus bislang unbekannter Ursache verunglückt. Der schwer verletzte Fahrer wurde eingeklemmt.
Das Auto kam nach einem Überschlag im Streckenabschnitt zwischen Ybbs und Pöchlarn am Dach zu liegen. Beim Alarm der Kategorie T2 für die Feuerwehr Ybbs/Donau wurde um 8.50 Uhr über zwei eingeschlossene Fahrzeuginsassen informiert.
Beim Eintreffen am Unfallort war der Fahrer noch im Fahrzeug eingeklemmt und musste mithilfe des hydraulischen Rettungsgeräts gerettet werden, berichtete die Feuerwehr Ybbs.
Rettungskräfte
Zwei weitere Insassen waren bereits aus dem Wrack befreit und wurden von den Sanitätskräften des Roten Kreuzes und des Samariterbundes versorgt.
Auch das regionale Team des Notarzteinsatzfahrzeugs sowie jenes des Rettungshubschraubers C15 standen im Einsatz. Alle drei beteiligten Insassen wurden in umliegende Spitäler transportiert.
In der Zeit des Helikoptereinsatzes musste die A1 in Richtung Wien gesperrt werden. Der Verkehr wurde in Ybbs von der A1 abgeleitet.
Nach der Verletztenrettung wurde das Unfallauto von der Feuerwehr geborgen und abtransportiert. Die Fahrbahnreinigung übernahm der Streckendienst der Asfinag.
