Pkw gegen Lkw auf Westautobahn: Trümmerteile auf 100 Meter verteilt
"T2 Verkehrsunfall - Unklare Lage, mehrere PKW + ein LKW involviert" lautete der Alarmtext für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren St. Valentin und Haag (Bezirk Amstetten) am Sonntag, als sie gemeinsam mit dem Roten Kreuz, der Autobahnpolizei und der Asfinag auf die A1 Westautobahn, Höhe Valentinerberg, in Fahrtrichtung Salzburg gerufen wurden.
Ein Pkw war am Valentiner Berg auf einen Lkw aufgefahren. Zum Glück wurde dabei keine Person eingeklemmt, zwei Personen mussten aber zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht werden.
Feuerwehren bargen Unfallauto und reinigten Fahrbahn
Die Kameraden der FF St. Valentin bargen das fahrunfähige Auto, die Feuerwehrmitglieder aus Haag unterstützten bei der Reinigung der Unfallstelle, denn die Trümmerteile flogen über 100 Meter weit. Der Lkw konnte selbstständig bis zum nächsten Parkplatz weiterfahren.
