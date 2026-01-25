Pkw gegen Lkw auf Westautobahn: Trümmerteile auf 100 Meter verteilt

"T2 Verkehrsunfall - Unklare Lage, mehrere PKW + ein LKW involviert" lautete der Alarmtext für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren St. Valentin und Haag (Bezirk Amstetten) am Sonntag, als sie gemeinsam mit dem Roten Kreuz, der Autobahnpolizei und der Asfinag auf die A1 Westautobahn, Höhe Valentinerberg, in Fahrtrichtung Salzburg gerufen wurden.

Ein Pkw war am Valentiner Berg auf einen Lkw aufgefahren. Zum Glück wurde dabei keine Person eingeklemmt, zwei Personen mussten aber zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht werden.

