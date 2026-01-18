Schwerer Unfall auf Westautobahn vor Wien: Zwei Notarzthubschrauber im Einsatz

Ein schwerer Verkehrsunfall auf der Westautobahn (A1) im Raum Altlengbach (Bezirk St. Pölten) hat am Sonntagnachmittag zwei Schwerverletzte gefordert. Ein 85-jähriges Ehepaar aus Wien fuhr laut Polizei am rechten Fahrstreifen Richtung Wien, als das Auto gegen 13.30 Uhr aus bisher unbekannter Ursache die Leitschiene am Pannenstreifen touchierte. Dadurch wurde das Fahrzeug zurück quer über die Autobahn geschleudert und prallte letztlich gegen die Betonleitwand auf der linken Fahrspur.

Mehrere Ersthelfer sowie zufällig anwesende Sanitäter konnten mit der Erstversorgung der Verletzten beginnen. Eine Person war im Fahrzeug eingeschlossen und musste durch die Feuerwehr mittels hydraulischem Rettungsgerät schonend befreit werden.