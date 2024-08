Pkw stürzte Hang hinab: Insassen konnten sich selbstständig befreien

Auf der regennassen Fahrbahn kam ein Lenker aus dem Bezirk St. Pölten-Land im Bezirk Lilienfeld in Richtung Türnitz von der Straße ab und wurde in weiterer Folge über eine steile Böschung katapultiert. Das Fahrzeug blieb nach mehreren Überschlägen an Bäumen und Gestrüpp hängen.