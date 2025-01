Pkw-Lenker starb nach Kollision mit Lkw im Bezirk Mistelbach

Ein Pkw-Lenker ist am Donnerstag bei einem Unfall auf der B7 in Poysdorf (Bezirk Mistelbach) ums Leben gekommen. Der Mann war laut Polizei Richtung Brünn aus vorerst unbekannter Ursache in einer leichten Linkskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem Lkw kollidiert.

Der Autolenker erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der 57-jährige Lkw-Chauffeur aus dem Bezirk Mistelbach wurde mit Blessuren ins Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf gebracht.

Zum Zusammenstoß war es kurz nach 12.30 Uhr gekommen. Die B7 blieb bis 15.00 Uhr gesperrt. Es gab Stau, berichtete der ÖAMTC.