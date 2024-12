Pkw-Lenker in Waidhofen an der Ybbs beinahe in Fluss gestürzt

Der Lenker eines Pkw in Niederösterreich hat bei einem Unfall in Waidhofen an der Ybbs in der Nacht auf Samstag großes Glück gehabt. Mit seinem Fahrzeug war er die Böschung zur Ybbs hinuntergestürzt und weit weg von der Bundesstraße zum Stehen gekommen. Er erlitt nur leichte Verletzungen.

Die Suche nach dem Verunglückten gestaltete sich jedoch schwierig, denn die genaue Position des Mannes war nach dessen Notruf schwer zu orten. "Wäre er noch ein paar Meter weiter abgestürzt, wäre er im Fluss gelandet und man hätte ihn wohl noch schwerer entdeckt", sagte Einsatzleiter Günther Weiss, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Waidhofen-Wirts laut Aussendung.

Infolge suchten Polizei, Rettung und Feuerwehr den Fahrer im Umkreis von zwei Kilometern von der Handy-Ortung. Bis sie ihn schließlich fanden, hatte der Fahrer sich bereits selbst aus dem Auto befreit.