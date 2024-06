Pkw landete nach Überschlag auf einem Radweg

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften forderte ein Verkehrsunfall in der Nacht auf Sonntag. Um 2:35 Uhr fuhr ein Pkw-Lenker auf der B22 von Ybbsitz kommend in Richtung Waidhofen und kam kurz nach dem Sportplatz auf die Gegenfahrbahn.

Dort fuhr er auf ein abgeschrägtes Metallgeländer, das als Abgrenzung zum Radweg dient. Das Auto landete nach einem Salto auf dem Radweg.