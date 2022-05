Pkw in Mattersburger Baugrube gestürzt

In der Nacht zum 2. Mai wurde die Alarmzentrale am Babenbergerring um Unterstützung für die Freiwillige Feuerwehr Mattersburg gerufen. Ein Pkw war in eine Baugrube gestürzt. Aufgrund der Entfernungen war das in Wiener Neustadt stationierte schwere Kranfahrzeug für die Bergung notwendig.

Bergung

Der Pkw steckte in spitzem Winkel in der Baugrube. Die Feuerwehr konnte den Pkw nach Einsatz von speziellen Geräten anheben. Dieser wurde durch das Kranfahrzeug aus Wiener Neustadt dann wieder auf befestigten Untergrund gestellt.

Warum der Pkw dort landete ist Gegenstand wird derzeit ermittelt. Die Feuerwehr Wiener Neustadt unterstützte die Kräfte aus Mattersburg mit vier Fahrzeugen und elf Mitgliedern.