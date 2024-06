Pkw in Möllersdorf von Zug erfasst: Lenker nur leicht verletzt

In Möllersdorf wurde am Mittwoch gegen 11.15 Uhr ein Pkw von einem Regionalzug erfasst. Der Lenker hatte vermutlich das Stoppschild an einem unbeschrankten Bahnübergang übersehen und wurde von der Garnitur der Aspangbahn gerammt. Der Pkw wurde von den Gleisen geschleudert und kam auf einem Grünstreifen zum Stillstand. Der Lenker hatte großes Glück, er wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt.