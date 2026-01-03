Niederösterreich

Pkw bei sonderbarem Crash in St. Pöltner Parkgarage schwer ramponiert

Pkw in Parkgarage
Auto knallte gegen Betonwand. Insassen wurden von einem Passanten und dem Rettungsdienst versorgt.
Von Wolfgang Atzenhofer
03.01.26, 19:47
Zu einem nicht alltäglichen Einsatz wurden die Freiwilligen der Feuerwehr St. Pölten am Samstagmittag gerufen. Es wurde ein Verkehrsunfall in einer Parkgarage in der Stadt gemeldet.

Am Einsatzort eingetroffen, stellten die Helfer fest, dass entgegen ersten Meldungen kein Fahrzeug auf dem Dach lag. Dennoch habe man einen durch einen Anprall sehr stark beschädigten Wagen vorgefunden, berichtet die FF St. Pölten-Stadt

Auto in Parkgarage

Wagen war gegen Betonwand geknallt.


Die Insassen des Autos konnten dieses eigenständig verlassen und wurden beim Eintreffen der Einsatzkräfte von einem Passanten betreut.  Danach versorgte sie der Rettungsdienst.

Unfallursache noch nicht bekannt

Die Feuerwehr konnte den Unfallwagen mithilfe von Rangierrollen und einer Seilwinde aus der Parkgarage bergen und gesichert abstellen. 

Keine Angaben gibt es vorerst, wie es zu dem massiven Crash in der Parkgarage gekommen ist und wie es um den gesundheitlichen Zustand der Insassen bestellt ist.

St. Pölten
kurier.at, watzenh 

Kommentare