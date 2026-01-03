Pkw bei sonderbarem Crash in St. Pöltner Parkgarage schwer ramponiert
Zu einem nicht alltäglichen Einsatz wurden die Freiwilligen der Feuerwehr St. Pölten am Samstagmittag gerufen. Es wurde ein Verkehrsunfall in einer Parkgarage in der Stadt gemeldet.
Am Einsatzort eingetroffen, stellten die Helfer fest, dass entgegen ersten Meldungen kein Fahrzeug auf dem Dach lag. Dennoch habe man einen durch einen Anprall sehr stark beschädigten Wagen vorgefunden, berichtet die FF St. Pölten-Stadt.
Die Insassen des Autos konnten dieses eigenständig verlassen und wurden beim Eintreffen der Einsatzkräfte von einem Passanten betreut. Danach versorgte sie der Rettungsdienst.
Unfallursache noch nicht bekannt
Die Feuerwehr konnte den Unfallwagen mithilfe von Rangierrollen und einer Seilwinde aus der Parkgarage bergen und gesichert abstellen.
Keine Angaben gibt es vorerst, wie es zu dem massiven Crash in der Parkgarage gekommen ist und wie es um den gesundheitlichen Zustand der Insassen bestellt ist.
