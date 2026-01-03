Auto schob geparkten Pkw in Autohaus in Waidhofen
Ein eher ungewöhnlicher Unfall hat sich am Freitagabend in Waidhofen an der Thaya ereignet, wie die Freiwillige Feuerwehr Waidhofen mitteilte. Der Lenker eines Fahrzeuges kam auf der Thayastraße bei winterlichen Fahrverhältnissen ins Rutschen.
Er stieß ausgerechnet in ein vor einer Kfz-Werkstätte abgestelltes Auto und schob dieses durch ein Schaufenster auf einen im Schauraum stehenden Neuwagen. Der ausgestellte Pkw wurde wiederum auf ein weiteres - ebenfalls neues - Fahrzeug geschoben. Die vier Autos wurden zum Teil schwer beschädigt.
Verletzt wurde durch den Unfall und die darauffolgende Kettenreaktion niemand. Die Fahrzeuge wurden geborgen, anschließend verschloss die Feuerwehr das Fenster des Autohauses provisorisch mit Platten.
Beifahrer schwer verletzt
Die winterlichen Fahrverhältnisse in der Region dürften auch für einen weiteren Unfall in der Nacht verantwortlich gewesen sein. Ein 21-Jähriger kam in Vitis (Bezirk Waidhofen an der Thaya) ins Schleudern und prallte mit der rechten Seite seines Fahrzeuges gegen einen Baum. Im Auto befanden sich drei weitere Personen.
Der ebenfalls 21-jährige Beifahrer wurde schwer verletzt. Er wurde laut Polizei mit dem Rettungshubschrauber Christophorus II in das Universitätsklinikum Krems geflogen. Die drei anderen Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt und mit der Rettung ins Spital nach Horn gebracht.
