Auto schob geparkten Pkw in Autohaus in Waidhofen

Ein eher ungewöhnlicher Unfall hat sich am Freitagabend in Waidhofen an der Thaya ereignet, wie die Freiwillige Feuerwehr Waidhofen mitteilte. Der Lenker eines Fahrzeuges kam auf der Thayastraße bei winterlichen Fahrverhältnissen ins Rutschen.

Er stieß ausgerechnet in ein vor einer Kfz-Werkstätte abgestelltes Auto und schob dieses durch ein Schaufenster auf einen im Schauraum stehenden Neuwagen. Der ausgestellte Pkw wurde wiederum auf ein weiteres - ebenfalls neues - Fahrzeug geschoben. Die vier Autos wurden zum Teil schwer beschädigt.