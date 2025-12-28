Niederösterreich

Frontal gegen Baum: Autolenker (56) starb in NÖ noch an Unfallstelle

Rettungssanitäter vor Rot-Kreuz-Auto
Im Bezirk Bruck/Leitha kam ein Pkw-Lenker aus Wien von der Fahrbahn ab. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.
28.12.25, 10:53
Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein Lenker aus Wien ist am Samstagabend nach einem Autounfall in Trautmannsdorf an der Leitha (Bezirk Bruck an der Leitha) gestorben.

Autodieb flüchtet – Polizei greift blitzschnell zu

Mann erlag am Unfallort seinen Verletzungen

Der 56-Jährige war kurz nach 20.30 Uhr aus vorerst unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Trotz sofortiger Hilfe erlag der Mann aus Wien-Landstraße noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Mehr zum Thema

Bruck an der Leitha
Agenturen  | 

Kommentare