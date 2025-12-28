Frontal gegen Baum: Autolenker (56) starb in NÖ noch an Unfallstelle
Im Bezirk Bruck/Leitha kam ein Pkw-Lenker aus Wien von der Fahrbahn ab. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.
Ein Lenker aus Wien ist am Samstagabend nach einem Autounfall in Trautmannsdorf an der Leitha (Bezirk Bruck an der Leitha) gestorben.
Mann erlag am Unfallort seinen Verletzungen
Der 56-Jährige war kurz nach 20.30 Uhr aus vorerst unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Trotz sofortiger Hilfe erlag der Mann aus Wien-Landstraße noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen, teilte die Polizei am Sonntag mit.
