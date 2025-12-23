Autodieb flüchtet – Polizei greift blitzschnell zu

Ein schneller Fahndungserfolg der Polizei im Bezirk Neusiedl am See: Am 22. Dezember 2025 wurde ein Mann kurz nach dem Diebstahl eines Pkw festgenommen.

Gegen 8.30 Uhr bemerkte ein Autobesitzer in Bruckneudorf, dass ein ihm unbekannter Mann gerade dabei war, sein Fahrzeug zu stehlen. Der Besitzer reagierte umgehend und verständigte die Polizei.