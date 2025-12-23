Autodieb flüchtet – Polizei greift blitzschnell zu
Zusammenfassung
- In Bruckneudorf wurde ein Pkw kurz nach dem Diebstahl sichergestellt.
- Der mutmaßliche Täter, ein 30-jähriger Slowake, wurde festgenommen.
- Er ist mehrfach vorbestraft und wurde in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert.
Ein schneller Fahndungserfolg der Polizei im Bezirk Neusiedl am See: Am 22. Dezember 2025 wurde ein Mann kurz nach dem Diebstahl eines Pkw festgenommen.
Gegen 8.30 Uhr bemerkte ein Autobesitzer in Bruckneudorf, dass ein ihm unbekannter Mann gerade dabei war, sein Fahrzeug zu stehlen. Der Besitzer reagierte umgehend und verständigte die Polizei.
Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen aus den Bezirken Neusiedl am See und Bruck an der Leitha führte rasch zum Erfolg: Nach rund 30 Minuten konnte der Verdächtige zwischen Winden und Kaisersteinbruch angehalten und festgenommen werden.
Bei dem Mann handelt es sich um einen 30-jährigen Staatsbürger der Slowakei mit Wohnsitz in Deutschland. Laut Polizei weist er bereits mehrere Vormerkungen in Österreich, der Slowakei und Deutschland auf.
Nach Abschluss der Erhebungen wurde der 30-Jährige in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert.
