Zweiter Raubüberfall in wenigen Tagen: Polizei jagt Bankräuber

Ein bewaffneter Raubüberfall auf eine Bankfiliale in Deutsch-Jahrndorf (Bezirk Neusiedl am See) hat Montagmittag einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Gegen 11.56 Uhr betrat ein derzeit unbekannter Mann das Gebäude und bedrohte die Bankmitarbeiter mit einer Waffe .

Der Täter forderte Bargeld und konnte anschließend mit einer zweiten Person, die in einem Pkw auf ihn wartete, in unbekannte Richtung flüchten. Eine sofort eingeleitete Alarmfahndung läuft derzeit auf Hochtouren.

Nach Angaben der Polizei wurde bei dem Überfall niemand verletzt. Die Höhe der Beute ist derzeit noch nicht bekannt.