Auf der Flucht: Maskierter Räuber überfällt Supermarkt in Güssing

Am Donnerstagabend kam es in Güssing zu einem bewaffneten Raubüberfall auf eine Supermarktfiliale. Gegen 19.26 Uhr betrat ein bislang unbekannter Mann das Geschäft. Er trug einen schwarzen Schlauchschal , der sein Gesicht bis auf die Augen verdeckte.

An der Kassa zog der Täter eine Faustfeuerwaffe und forderte die dort beschäftigte Kassiererin auf, die Lade zu öffnen und das Geld herauszugeben. Anschließend griff er selbst in die Kassa und entnahm die Tageslosung in Höhe eines mittleren vierstelligen Eurobetrags. Danach verließ er das Geschäft zu Fuß.

Die Angestellte alarmierte umgehend die Polizei, die eine sofortige Alarmfahndung einleitete. Trotz intensiver Suche blieb der Täter bislang unerkannt. Die Spurensicherung wurde von Kriminalbeamten durchgeführt, die weiteren Ermittlungen laufen derzeit auf Hochtouren.