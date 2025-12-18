Großbrand: Feuerwehr verhindert Übergreifen auf Wohnheim

Ein Wirtschaftsgebäude in Riedlingsdorf im Bezirk Oberwart ist in der Nacht auf Donnerstag in Brand geraten. Laut dem Bezirksfeuerwehrkommando standen 85 Feuerwehrleute unter schwerem Atemschutz im Einsatz. Sie konnten verhindern, dass die Flammen auf ein angrenzendes Wohnheim und ein weiteres Wirtschaftsobjekt übergriffen. Verletzt wurde niemand.

Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, da das Gebäude in Holzbauweise errichtet war. Starker Funkenflug und massive Rauchentwicklung erschwerten die Arbeit der Einsatzkräfte.

Zur besseren Einschätzung der Lage kam eine Drohne zum Einsatz, die laufend Luftaufnahmen lieferte. Über eine Teleskopmastbühne wurde zusätzlich von oben gelöscht.