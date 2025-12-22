Neustart für FPÖ-Hofer: Spitzenjob bei Grazer Firma ab Februar

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Der derzeit noch amtierende burgenländische FPÖ-Klubobmann Norbert Hofer wird mit 1. Februar 2026 bei der Emerald Horizon AG in Graz die Funktion des Vice President for Strategic Communications übernehmen. Dies neben seiner bereits angekündigten Tätigkeit als zweiter Geschäftsführer bei der Binder Leitl Investment GmbH. Die Entscheidung, ob er sein Landtagsmandat behält, gab er auf APA-Anfrage noch nicht bekannt.

Hofer hatte Mitte Dezember über seinen Rückzug als Klubobmann informiert. Seine künftigen Tätigkeiten in der Privatwirtschaft sind mit dieser Funktion nämlich nicht vereinbar. Offiziell legt er den Klubobmann am 14. Jänner zurück, an dem Tag findet die Klubsitzung mit der Wahl des neuen Klubobmanns statt. Wer Hofer nachfolgt, ist noch offen.