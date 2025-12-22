Burgenland

Neustart für FPÖ-Hofer: Spitzenjob bei Grazer Firma ab Februar

Ein Mann im Anzug spricht an einem Rednerpult mit Mikrofon, im Vordergrund stehen mehrere Flaschen.
Norbert Hofer legt das Amt des FPÖ-Klubobmanns im Burgenland am 14. Jänner zurück. Wer ihm nachfolgt, steht noch nicht fest.
22.12.25, 13:27

Zusammenfassung

  • Norbert Hofer übernimmt ab 1. Februar 2026 die Position des Vice President for Strategic Communications bei der Emerald Horizon AG in Graz.
  • Sein Rückzug als FPÖ-Klubobmann im Burgenland erfolgt offiziell am 14. Jänner, die Wahl des Nachfolgers ist noch offen.
  • Ob Hofer sein Landtagsmandat behält, ist noch nicht entschieden und soll bis Jahreswechsel bekanntgegeben werden.

Der derzeit noch amtierende burgenländische FPÖ-Klubobmann Norbert Hofer wird mit 1. Februar 2026 bei der Emerald Horizon AG in Graz die Funktion des Vice President for Strategic Communications übernehmen.

Dies neben seiner bereits angekündigten Tätigkeit als zweiter Geschäftsführer bei der Binder Leitl Investment GmbH. Die Entscheidung, ob er sein Landtagsmandat behält, gab er auf APA-Anfrage noch nicht bekannt.

Wer folgt Norbert Hofer? FPÖ Burgenland vor Entscheidung

Hofer hatte Mitte Dezember über seinen Rückzug als Klubobmann informiert. Seine künftigen Tätigkeiten in der Privatwirtschaft sind mit dieser Funktion nämlich nicht vereinbar.

Offiziell legt er den Klubobmann am 14. Jänner zurück, an dem Tag findet die Klubsitzung mit der Wahl des neuen Klubobmanns statt. Wer Hofer nachfolgt, ist noch offen.

Was das Burgenland unter Rot-Grün für 2026 plant

Bei der Emerald Horizon AG wird er die strategische Kommunikationsarchitektur verantworten, erklärte Hofer.

"Themen interessieren mich schon lange"

Das Unternehmen arbeitet "an Lösungen mit dem Ziel einer preiswerten, dezentralen, sicheren und umweltfreundlichen Energieversorgung": "Diese Themen interessieren mich schon lange", so der ehemalige Energie- und Umweltsprecher der Freiheitlichen im Parlament. Als Infrastrukturminister habe er sich ebenfalls mit Technologiethemen befasst.

Theoretisch könnte Hofer sein Mandat im Landtag weiter ausüben. Eine Entscheidung darüber kündigte er bis zum Jahreswechsel an.

