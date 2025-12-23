Nickelsdorf: Polizei entdeckt 140 Mängel bei Lkw-Kontrolle

Bei einer Schwerverkehrskontrolle am Grenzübergang Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) haben Beamtinnen und Beamte der Landesverkehrsabteilungen Burgenland und Wien am 19. Dezember 2025 insgesamt 57 Lkw überprüft.

Ein polnischer Klein-Lkw mit mehreren Insassen wies derart gravierende technische Mängel auf, dass die Weiterfahrt vor Ort untersagt und sowohl Kennzeichentafeln als auch Zulassungsschein abgenommen wurden. Zudem lagen mehrere Verstöße gegen die Ladungssicherung vor.

Von überladenen Lkw bis zu Tiertransporten mit hygienischen Mängeln – bei einer Kontrolle in Nickelsdorf stieß die Polizei auf massive Verstöße.

In einem deutschen Transporter, gelenkt von einem rumänischen Staatsbürger, wurden 42 Hunde und 6 Katzen befördert, die für Tierschutzorganisationen in Österreich und Deutschland bestimmt waren. Die amtstierärztliche Kontrolle ergab erhebliche Mängel: Die Transportboxen boten den Hunden teilweise zu wenig Platz, wodurch ihre Bewegungsfreiheit eingeschränkt war. Außerdem zeigten die Tiere Hygienemängel wie verschmutztes und verfilztes Fell.

Für die sechs Katzen lagen keine Veterinärbescheinigungen vor. Die Einreise nach Österreich wurde daher untersagt, die Tiere mussten nach Ungarn zurückgebracht werden.