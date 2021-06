Pizzera & Jaus und DJ Ötzi ließen Schüler in Wr. Neustadt rocken

Die Botschaft war klar. „Wir wollen Danke sagen. Danke all unseren Schülern im Land für das tolle Engagement und das Einhalten von wirklich harten Regeln“. Mit dieser Message wartet das Bundesgymnasium Zehnergasse in Wiener Neustadt nach den coronabedingten Einschnitten am Montag mit einem der ersten großen Open-Air-Konzerte Österreichs auf. Auch Bildungsminister Heinz Faßmann war nach seiner Pressekonferenz, wo er einen Ausblick auf das kommende Schuljahr gab, unter den Besuchern.