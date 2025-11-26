Pinker Affe wird zum roten Tuch für das Stadtbild in Wiener Neustadt

Die Gewerbe- und Baubehörde hat bereits ein Auge darauf geworfen, und die Finanzpolizei interessiert sich im Detail für die Gewinnmöglichkeiten bei den Spielautomaten. Ein neues Automatenlokal, genau vis-à-vis des Bezirksbüros der SPÖ in der Fußgängerzone Wiener Straße, hat nicht nur die Aufmerksamkeit der Behörden auf sich gezogen. Auch der Politik und einigen Innenstadt-Passanten, scheint das „Pink Monkey“ ein greller Dorn im Auge zu sein. Der fragwürdige Trend diverser Automaten- und Spielhallenlokale hat bereits im Vorjahr die Wiener Neustädter Innenstadt erreicht – zum Leidwesen der umliegenden Geschäftstreibenden, die die Sinnhaftigkeit solcher Institutionen kritisch betrachten.

So tut es auch die Stadtpolitik. Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) hat nie ein Hehl daraus gemacht, dass er sich für das Stadtbild und den Branchenmix in der City andere Geschäftsmodelle wünscht, als ein Lokal mit Spiel-, Getränke- und Snackautomaten. Die Betreiber des „Pink Monkey“ hatten zuletzt ein Geschäftslokal in der Fußgängerzone Herzog Leopold Straße und sind nun an dem neuen Standort in der Wiener Straße. Rauferei im Lokal Dort hat es am Wochenende auch den ersten dokumentierten Polizeieinsatz an der Adresse gegeben. Laut Exekutive ließen sich einige amtsbekannte Personen, die das Automatenlokal besuchten, zu einer Rauferei hinreißen, was in einem Tumult in der Fußgängerzone und einer Anzeige wegen Körperverletzung gipfelte. Die Art von Geschäftsmodell ziehe teilweise auch sehr junges, „zwielichtiges Klientel“ an, war vonseiten der Polizei zu erfahren.