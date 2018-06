Pilgern ist zum „Entschleunigen und Gedanken ordnen“

Englinger bietet auch Schnupperpilgern an. Dies dauert drei Tage. „Im Rahmen davon erzähle ich von der Geschichte des Pilgerns, wo es herkommt, wie die Menschen früher gepilgert sind und was das Pilgern heute bedeutet“, erklärt sie. Dabei bezieht sie sich konkret auf die Via Sacra und das Wallfahren nach Mariazell. „Dabei gibt es Denkanstöße und Impulse zum Nachdenken“, sagt sie weiter. Denn: „Pilgern ist nicht nur wandern, man geht auf ein Ziel zu, das in der Regel ein Gnadenort ist. Man beschäftigt sich unterwegs mit den wichtigen Fragen des Lebens“, fährt sie fort. Viele Menschen, die pilgern, stünden vor Entscheidungen oder sind dankbar für etwas. „Man verbindet es mit einem spirituellen oder religiösen Gedanken“, so Englinger. Teilnehmen würden vor allem Menschen, die sich zum Beispiel auf eine längere Pilgertour vorbereiten oder Menschen, die neugierig sind, viel vom Pilgern gelesen haben und es nun einmal selbst ausprobieren wollen. Und Menschen, die nicht alleine unterwegs sein wollen.

Lieber mehr als weniger Zeit für die Strecken einzuplanen, um dem Sinn des Pilgerns und damit dem Entschleunigen gerecht zu werden, rät die Expertin, die privat zwischen Wien, Hagenbrunn und Lilienfeld pendelt.

Mehr Infos unter: www.destinomondo.com