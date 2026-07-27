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Niederösterreich

Rat auf Knopfdruck: Über 7.800 Anfragen bei NÖ Pflegehotline

Seit 20 Jahren ist die NÖ Pflegehotline aktiv. Von Jänner bis Juni konnten heuer bereits 7.800 Auskünfte erteilt werden.
27.07.2026, 17:01

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Ältere Frau hält ein Handy ans Ohr

Wer von Montag bis Freitag zwischen 8 und 16 Uhr die Nummer 02742 / 9005 - 9095 wählt, landet bei der Niederösterreichischen Pflegehotline. Seit 2006 ist die Servicestelle Ansprechpartnerin bei diversen Fragen pflegebedürftiger Menschen und ihrer Angehörigen.

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Insgesamt wurden bisher über 240.000 Anfragen entgegengenommen, wie Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) berichtet. Allein heuer habe die Hotline zwischen Jänner und Juni über 7.800 Beratungen durchgeführt. Die Fragen würden vorwiegend die Themen Langzeitpflege, Kurzzeitpflege, Übergangspflege, begleitetes Wohnen, 24-Stunden-Betreuung und den Urlaubszuschuss betreffen.

Telefonisch, schriftlich oder persönlich

Nicht nur telefonisch, sondern auch per E-Mail kann unter post.pflegehotline@noel.gv.at Rat eingeholt werden. Eine persönliche Auskunft zu den Themen Pflege und Betreuung ist zudem in St. Pölten möglich.

St. Pölten
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