Wer von Montag bis Freitag zwischen 8 und 16 Uhr die Nummer 02742 / 9005 - 9095 wählt, landet bei der Niederösterreichischen Pflegehotline. Seit 2006 ist die Servicestelle Ansprechpartnerin bei diversen Fragen pflegebedürftiger Menschen und ihrer Angehörigen.

Insgesamt wurden bisher über 240.000 Anfragen entgegengenommen, wie Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) berichtet. Allein heuer habe die Hotline zwischen Jänner und Juni über 7.800 Beratungen durchgeführt. Die Fragen würden vorwiegend die Themen Langzeitpflege, Kurzzeitpflege, Übergangspflege, begleitetes Wohnen, 24-Stunden-Betreuung und den Urlaubszuschuss betreffen.

Telefonisch, schriftlich oder persönlich

Nicht nur telefonisch, sondern auch per E-Mail kann unter post.pflegehotline@noel.gv.at Rat eingeholt werden. Eine persönliche Auskunft zu den Themen Pflege und Betreuung ist zudem in St. Pölten möglich.