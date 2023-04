Pflegefall schon nach der Geburt: Hilfe für Baby Julina

Zudem muss die Familie ein größeres Auto anschaffen. Und in weiterer Folge sind zahlreiche Therapien notwendig, um Julina einen guten Start ins Leben zu ermöglichen. Möglicherweise könnte dem Mädchen später auch ein Zwerchfellschrittmacher das selbstständige Atmen ermöglichen, hierfür müssten aber laut Familie ebenfalls Spezialisten konsultiert werden.

Spenden für die Familie

Kollegen der Freiwilligen Feuerwehren Groißenbrunn und Markthof wollen der kleinen Familie nun unter die Arme greifen. Als Feuerwehrfrau der FF Markthof habe Mama Janine immer selbst geholfen, jetzt soll ihre geholfen werden, so der Tenor. Sie haben eine Spendenkonto eingerichtet, um ihr zumindest die finanziellen Sorgen abzunehmen.

Die Eltern kämen mit der Situation mittlerweile ganz gut zurecht, sagt Oma Eva. „Vor der Geburt war es schlimm. Wir sind alle dankbar, dass Julina lebt und dass sie so kämpft.“ Oder wie es ihre Mama in einem Brief an ihre Tochter schreibt: „Es wird noch eine lange Reise, aber wir sind so wahnsinnig stolz auf dich, denn die Heldin in der Geschichte bist eindeutig du!“

Spendenkonto:

AT47 1420 0200 1433 2104

Kontoinhaberin: Janine Salenka

Verwendungszweck: „Hilfe für Julina“