Niederösterreich

Peter Sax eröffnet Design Days in Grafenegg mit neuem Song

Der Hollabrunner Musiker Peter Sax tritt erstmals im Wolkenturm in Grafenegg auf. Nach ihm betritt Star-DJ "Alle Farben" die Bühne.
Sandra Frank
04.05.2026, 11:56

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Peter Sax Wolkenturm

Das vergangene Jahr war geprägt von vielen Auftritten und Zeit mit der Familie. Zeit für neue Songs blieb da wenig. Doch jetzt hat das Warten ein Ende: Der Hollabrunner Musiker Peter Sax präsentiert nach mehr als einem Jahr wieder einen neuen Song.

Dieser wird zum ersten Mal am 8. Mai bei den Design Days in Grafenegg (Bezirk Krems) zu hören sein. Nach Peter Sax wird der bekannte DJ "Alle Farben" auf der Bühne stehen.

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Peter Sax das erste Mal am Wolkenturm

"Die Design Days sind mehr als eine Gartenmesse. Sie sind ein Design-Event", werden die Veranstalter Sabine Jäger und Peter Syrch auf der Homepage der Design Days zitiert. Peter Sax trägt zum Design-Event bei. Im KURIER-Gespräch verrät der Musiker, der schon auf der ganzen Welt gespielt hat: "Ich trete das erste Mal am Wolkenturm auf und freue mich besonders auf die gigantische Bühne."

Peter Sax in Grafenegg

Peter Sax in Grafenegg

Peter Sax in Grafenegg

Peter Sax in Grafenegg

Peter Sax in Grafenegg

Peter Sax in Grafenegg

Peter Sax in Grafenegg

Peter Sax in Grafenegg

Den Namen seines neuen Songs verrät der Musiker allerdings noch nicht, damit wird er die Gäste der Design Days überraschen.

Nur so viel: "Ich hab" den Song mit der Band probiert und er hat gleich gezündet. Genau der richtige Vibe für den Sommer-Start." Es ist ein Cover eines Songs, der "seit Jahrzehnten für pure Lebensfreude und Leichtigkeit steht", erzählt Peter Sax.

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Ein perfekter Sundowner, bei dem die Gäste den Messetag gemütlich und vielleicht mit einer Tanzeinlage ausklingen lassen können. Damit eröffnet er die Design Days und verbreitet ein Feeling wie am Meer.

Sommerstimmung am Wolkenturm

Wenn der Hollabrunner Musiker die Partygäste am Wolkenturm in die richtige Sommerstimmung gebracht hat, übernimmt der Star-DJ "Alle Farben" als Hauptact. 

Hollabrunn Krems
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