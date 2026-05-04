Peter Sax eröffnet Design Days in Grafenegg mit neuem Song

Das vergangene Jahr war geprägt von vielen Auftritten und Zeit mit der Familie. Zeit für neue Songs blieb da wenig. Doch jetzt hat das Warten ein Ende: Der Hollabrunner Musiker Peter Sax präsentiert nach mehr als einem Jahr wieder einen neuen Song. Dieser wird zum ersten Mal am 8. Mai bei den Design Days in Grafenegg (Bezirk Krems) zu hören sein. Nach Peter Sax wird der bekannte DJ "Alle Farben" auf der Bühne stehen.

Peter Sax das erste Mal am Wolkenturm "Die Design Days sind mehr als eine Gartenmesse. Sie sind ein Design-Event", werden die Veranstalter Sabine Jäger und Peter Syrch auf der Homepage der Design Days zitiert. Peter Sax trägt zum Design-Event bei. Im KURIER-Gespräch verrät der Musiker, der schon auf der ganzen Welt gespielt hat: "Ich trete das erste Mal am Wolkenturm auf und freue mich besonders auf die gigantische Bühne."

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Den Namen seines neuen Songs verrät der Musiker allerdings noch nicht, damit wird er die Gäste der Design Days überraschen. Nur so viel: "Ich hab" den Song mit der Band probiert und er hat gleich gezündet. Genau der richtige Vibe für den Sommer-Start." Es ist ein Cover eines Songs, der "seit Jahrzehnten für pure Lebensfreude und Leichtigkeit steht", erzählt Peter Sax.

Design Days in Grafenegg Die Design Days in Grafenegg gehen von 8. bis 10. Mai über die Bühne.

über die Bühne. Die Design Days sind die führende Outdoor-Designmesse für Interieur und Gartengestaltung in Niederösterreich.

Der Schlosspark und das Schloss (Grafenegg 10) verwandeln sich in eine Bühne für viele Aussteller, die eine Vielfalt an In- und Outdoordesign, Gartengestaltung, Pool, Wellness, Mobilität, Handwerk, Wein und Kulinarik präsentieren. Interieur-Trends, Smart Living, Luxus und Lifestyle sind auf diesem Design-Festival ebenso vertreten wie nachhaltiges Design und modernste Technologie.

Am Wolkenturm sorgen Musik-Acts für die richtige Stimmung.

Mehr: www.design-days.at