Personalrochaden beim Bauernbund NÖ

Neben Otto Auer wird auch Theresia Meier nach der Kammerwahl als Vizepräsidentin ausscheiden. Sie hatte seit 2005 diese Funktion besetzt und wird sich nun zur Gänze der Zusammenführung und Neuaufstellung in der Sozialversicherung der Selbstständigen widmen.

Bauernbundobmann Stephan Pernkopf ist mit den geplanten Personalrochaden zufrieden: „Das neue Team spiegelt hervorragend die Vielfalt der niederösterreichischen Landwirtschaft wider und ist aufgrund seiner beruflichen Erfahrungen hervorragend geeignet, die großen, bevorstehenden Herausforderungen mit Energie und Hausverstand anzugehen.“ In der Liste der Herausforderungen scheinen dort explizit auch der Klimawandel und der Pflanzenschutz auf.

Der offizielle Wahlkampf-Auftakt zur Landwirtschaftskammerwahl ist am 30. Oktober in der Fachhochschule Krems geplant. Präsident Schmuckenschlager ist über die Verjüngung in seinem Team erfreut: „So wie die Bauernfamilie in ihrem Tun an die kommenden Generationen denkt, so haben auch wir uns für die Zukunft ausgerichtet.“ Andrea Wagner betreibt einen Milchviehbetrieb, Lorenz Mayr einen Ackerbaubetrieb. „Wir freuen uns über diesen Vertrauensvorschuss“, sagen die künftigen Vizepräsidenten.

Dass Otto Auer in den Bundesrat kommt, musste allerdings noch von der Landespartei abgesegnet werden. Das wurde noch am Donnerstag in einem Landesparteivorstand erledigt. Noch nicht erledigt ist, ob der Höfleiner Bürgermeister abseits seines Mandats in der Landwirtschaft eine führende Funktion übernehmen wird. Er wurde ja bereits als möglicher Nachfolger von Johannes Schmuckenschlager als österreichischer Weinbaupräsident genannt. Da steht die Entscheidung aber noch aus.