Gemeinde setzt auf Sonnenstrom für alle

Auf Sonnenstrom und Bürgerbeteiligung setzt die Gemeinde Perchtoldsdorf. Um den Stromverbrauch künftig stärker aus erneuerbarer Energie zu beziehen, können die Perchtoldsdorfer nun Fotovoltaik-Paneele am Solarkraftwerk der Gemeinde erwerben. Diese vermieten die neuen Eigentümer dann an Wien Energie und erhalten dafür jährlich 3,1 Prozent Vergütung. Über 80 Haushalte können so mit dem erzeugten Sonnenstrom versorgt werden.

826 Module stehen zum Verkauf, ein Paneel kostet 950 Euro. „ Perchtoldsdorf ist ein Pionier bei erneuerbarer Energie“, berichtet Bürgermeister Martin Schuster stolz. Man sei seit 20 Jahren Klimabündnis-Gemeinde. „Das Bewusstsein hat sich in den vergangenen Jahren geändert.“ Mit dem Kraftwerk sollen jährlich 85 Tonnen CO 2 eingespart werden. Es wurde gemeinsam mit Wien Energie errichtet und besteht aus vier Standorten. Laut dem Perchtoldsdorfer Energiereferenten und Gemeinderat Alexander Nowotny werden gemeindeeigene Einrichtungen bereits jetzt zu 91 Prozent durch erneuerbare Energie versorgt.

„Wir machen das, um der Bevölkerung auch ein Beispiel zu geben“, sagt er. Es sei zudem geplant, das Bürgerbeteiligungs-Projekt weiter auszubauen. „Wenn man bei den Gemeinden beginnt, hat man gewonnen“, ist Wien Energie-Geschäftsführerin Susanna Zapreva überzeugt. Man wolle mit diesem Projekt den Schritt zu den Bürgern machen. Bis zu 8000 Paneele habe Wien Energie österreichweit bisher verkauft.

Am 26. September um 19 Uhr wird das Bürgerbeteiligungsmodell im Kulturzentrum erläutert. Auch der Verkauf startet dann.