Pendlerzüge auf die Turbo-Schiene

Dass die Abordnung schon jetzt im Ministerium anklopfte, hat einen ganz einfachen Grund. Denn schon jetzt wird an den Fahrplänen für 2012 gefeilt.



Ebenfalls verbessert werden soll der Schienenersatzverkehr für Regionalzüge beim Verkehrsknoten Amstetten. "Vor allem in Richtung Linz läuft vieles noch nicht optimal", berichtet Jahrmann.



Aus seiner Sicht seien die Gespräche auf "fruchtbaren Boden" gefallen. Die Hoffnung ist groß, dass im Bezirk Melk noch mehr Menschen vom Privat-Pkw auf den Zug umsteigen. "Schon jetzt sei der Trend sehr positiv. Man braucht sich nur die übervollen Park&Ride-Anlagen bei den Bahnhöfen anschauen", sagt Sirlinger. Im Herbst will man jedenfalls nochmals in der Causa intervenieren.

Bezirk Lilienfeld: Region will Güterverkehr selbst stemmen

Eine Welle der Empörung schwappte durch den Bezirk Lilienfeld, als die ÖBB bekannt gaben, dass sie den Güterverkehr zwischen Freiland und St. Aegyd am Neuwalde stoppen wollen. Geplant war die Sperre mit Juli, doch nun fahren die Züge doch noch bis Dezember weiter.

Hintergrund: Die Region, das Land (ecoplus) und die betroffenen Firmen wollen die Bahnstrecke weiterbetreiben. Doch dafür braucht man noch Zeit, um die notwendigen Konzepte zu entwickeln. "Wir sind auf einem sehr guten Weg, alle Unternehmen sind mit an Bord", berichtet Lilienfelds Bürgermeister Herbert Schrittwieser, der auch als Obmann der Region Traisental-Gölsental fungiert. Für die Abwicklung des Güterverkehrs in den kommenden Jahren könnte die Rail Cargo Austria ( RCA) beauftragt werden. "Weil die einfach das nötige Know-how haben", meint Schrittwieser.



Umstellungen



Keine Illusionen macht sich der Politiker über die Wirtschaftlichkeit des Projekts. Man müsse mit "einem Abgang rechnen". Zudem seien einige Umstellungen erforderlich, damit nicht im tiefroten Bereich weitergefahren werde. "Deshalb wurde auch ein Logistikcluster gestartet, bei dem alle Beteiligten Ideen und Vorschläge einbringen können", berichtet der Regionsobmann.

Die jährlichen Kosten für die Fortführung des Güterverkehrs, die so gering wie möglich gehalten werden sollen, schätzt Schrittwieser auf "mehrere Hunderttausend Euro". In den kommenden Wochen und Monaten soll ein Konzept auf dem Tisch liegen, damit die Bahn gerettet werden kann.