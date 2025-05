Nächstes Kapitel um Mankers "Alma": Biss in den Po landet vor Gericht

Friedmann soll bei der Aufführung im August 2023 ihrem Spielpartner bei einer Szene zu fest in das Hinterteil gebissen und mit einer Fackel im Gesicht verbrannt haben. In der frivolen Verführungsszene, so das Drehbuch, reißt "Alma“ ihrem Liebhaber die Kleidung vom Leib und beißt ihn in den Po. Die Szene sei immer wieder so gespielt worden, erklärt Friedmanns Verteidiger Manfred Ainedter .

Anzeige ließ ein Jahr auf sich warten

Laut Friedmann war diese Handlung so in der Spielverabredung auch vereinbart. Dass der Schauspieler die Fackel ins Gesicht bekam, sei ein Unfall im Tumult gewesen, so die Rechtfertigung. Der Mime hatte Brandwunden im Bereich der Nase und des Auges erlitten.

Die Anzeige wegen des Bisses erfolgte erst ein Jahr danach – zu einem Zeitpunkt, als Manker und Friedmann spinnefeind waren und selbst gegeneinander prozessierten. Man erzielte schließlich einen Vergleich.

Am Dienstag sind am Bezirksgericht Neunkirchen Zeugen geladen, die beim Theaterstück am Semmering mitwirkten. Auch die Verletzung am Gesäß sowie eine kleine Brandwunde seien damals mit Fotos dokumentiert worden. Denn bei der besagten Skandalvorstellung war bereits die Polizei vor Ort.