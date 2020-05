Paudorf: Etappensieg gegen Steinbruch

Ihre Hartnäckigkeit dürfte sich ausgezahlt haben. Im Streit um den geplanten, zweiten Steinbruch in Paudorf im Bezirk Krems sieht es so aus, als ob die Bürgerinitiativen im dreijährigen Kampf gegen das Projekt der Firma Asamer einen Etappensieg feiern dürfen. Das neue Abbaugebiet scheint vorerst gestoppt, seit der zuständige Landesrat Karl Wilfing eine klare Position bezogen hat. Die besorgten Anrainer können sich freuen und erleichtert aufatmen.



Wie berichtet, will die Firma Asamer ihren bestehenden Steinbruch um ein Abbaugebiet erweitern - und das auf einem Areal, das dem Benediktinerstift Göttweig gehört und im Dunkelsteinerwald liegt. Seit die Pläne bekannt sind, gibt es Widerstand. Die Anrainer sind besorgt, befürchten noch mehr Lärm, Staub und Lkw-Verkehr ertragen zu müssen. Seit drei Jahren wehren sich die beiden Bürgerinitiativen "Lebenswertes Paudorf" und "FreundInnen des Dunkelsteinerwalds" gegen das geplante Bauprojekt.



Mit seinen Aussagen sorgt der für Raumordnung zuständige Landesrat Karl Wilfing nun für freudige Gesichter in Paudorf. " Wir werden nur Hand in Hand mit der Gemeinde und keinesfalls über deren Kopf hinweg entscheiden. Solange sie keinen Antrag stellt, wird es auch keine Umwidmung des Grundstücks geben", erklärte Wilfing. Da sich alle Gemeinderäte schon im Vorjahr in einem Beschluss einstimmig gegen den zweiten Steinbruch ausgesprochen haben, ist wohl die Erweiterung vorerst vom Tisch. Für die Sprecher der Initiativen ist das Wilfing-Statement eine Sensation.