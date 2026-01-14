"Grüne Zone" in Mödling vorerst abgesagt - blaue wird erweitert

Es war eines der ersten Großprojekte der seit Februar 2025 regierenden rot-grünen Rathaus-Koalition in Mödling: die Einführung einer flächendeckenden Parkraumbewirtschaftung in der Stadt. Zusätzlich zur bestehenden blauen Kurzparkzone sollte eine "Grüne Zone" - wie etwa in Baden und Wiener Neustadt bereits seit Längerem bestehend - etabliert werden. Doch der Aufschrei war groß. Rasch bildete sich eine Protestbewegung gegen ein "Parkpickerl" in Mödling. FPÖ und ÖVP machten gegen die Pläne von Grünen und SPÖ mobil. Die haben ihr Vorhaben daraufhin noch einmal überdacht - und legen nun einen neuen Plan für die Parkraumbewirtschaftung vor.

Demnach soll zunächst die bestehende Kurzparkzone in der Innenstadt erweitert und vereinheitlicht werden. "Es gibt da zur Zeit einen Fleckerlteppich mit unterschiedlichen Parkzeiten und Gebühren. Das wollen wir ändern und mehr Kurzparkzonenplätze schaffen", sagt Mobilitätsstadtrat Tim Pöchhacker (Grüne). Künftig wird die maximale Stehzeit auf drei Stunden festgelegt, pro halber Stunde ist ein Euro zu bezahlen. Beibehalten wird das Gratis-Parken für 15 Minuten. Kurzparkzone: Zwei Stunden Mittagspause Die Gebührenpflicht soll in der Innenstadt einheitlich an Wochentagen von 8 bis 12 und von 14 bis 18 Uhr sowie samstags von 8 bis 12 Uhr gelten, bezahlt werden kann an Parkscheinautomaten, mit klassischen Parkscheinen zum Ausfüllen oder mittels Handy-Parken. Ausnahmebewilligungen gibt es für Anrainer zum Preis von 147,90 Euro pro Jahr, bzw. 237,90 für zwei Jahre. Diese können allerdings nicht in den "klassischen Einkaufsstraßen" (siehe Plan unten) beantragt werden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Stadtgemeinde Mödling Die neue Kurzparkzone in der Mödlinger Innenstadt.

Zum Zeitplan: Rot-grün strebe einen Beschluss des neuen Konzeptes im Gemeinderat am 27. März an, sagt Pöchhacker. Danach wolle man das Konzept mehrere Monate lang evaluieren und anhand der bis dahin gesammelten Daten über die weitere Vorgangsweise entscheiden. Wie diese aussehen könnte? "Das können wir zum aktuellen Zeitpunkt wirklich noch nicht sagen", stellt SPÖ-Klubsprecher Stephan Schimanowa klar. "Grüne Zonen" - also Kurzparkbereiche, in denen länger und zu günstigeren Tarifen geparkt werden kann - seien nach wie vor möglich, aber nicht fix vorgesehen. Auch deren Größe könne je nach Ergebnissen der Erhebungen unterschiedlich ausfallen. Bürgerbeteiligung Im übrigen sei dann auch eine nochmalige Ausweitung der blauen Zone - oder auch deren Reduzierung - möglich, fügt Stadtrat Pöchhacker hinzu. "Je nachdem, was die Daten ergeben." Diese wolle man in weiteren Bürgerbeteiligungsveranstaltungen präsentieren und diskutieren. Bei den bisherigen Terminen sei die Wirksamkeit einer grünen Zone von Bürgern bezweifelt worden, man habe aber Bereiche mit hohem Parkdruck definiert, in denen eine Parkraumbewirtschaftung gewünscht werde. So etwa im Stadtteil "Schöffelstadt" rund um das Krankenhaus.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Jedlicka Stefan Die beiden Stadträte Tim Pöchhacker (li.) und Stephan Schimanowa.