Paradies statt Kraftwerksbau in der Au

Im Prinzip hat sich nichts verändert", beschreibt Nationalpark-Ranger Manfred Rosenberger seinen ersten Eindruck. Gemeint ist damit die 30-jährige Zeitspanne seit der Besetzung der Hainburger Au im Dezember 1984.

Rosenberger war vor 30 Jahren auch einer von Tausenden Aktivisten, die damals das geplante Kraftwerksprojekt zu Fall gebracht hatten. Jetzt steht er auf einer Wiese mitten im Nationalpark, um ihn herum Weiden und Pappeln. Sogar die zwei auffälligen Eichen in der Mitte stehen noch immer.

Lediglich eine lang gezogene Mulde am Rande der Wiese erinnert an das ehemalige Zeltlager 2. "Aufgrund der eisigen Temperaturen haben wir uns damals in die Erde gegraben", erzählt Rosenberger.

Die Hartnäckigkeit der Au-Besetzer hat sich damals bezahlt gemacht. Die Kraftwerkspläne wurden gekippt, eine 16 Meter hohe Staumauer verhindert und die Aulandschaft für die kommenden Generationen erhalten.