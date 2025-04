Neue Palliativstation am Landesklinikum Hollabrunn wurde eröffnet

Am Landesklinikum Hollabrunn wurde eine Palliativstation in Betrieb genommen. Nun erfolgte die feierliche Eröffnung.

ÖVP-Landtagsabgeordneter Richard Hogl zum neuen Angebot: „Ich sehe die Einrichtung als eine äußerst wichtige, weil man damit den unheilbar kranken Patientinnen und Patienten einerseits eine den Umständen entsprechende, professionelle Behandlung und bei Bedarf auch Schmerztherapie rund um die Uhr gewährleisten kann und damit die Lebensqualität in der letzten Lebensphase in entsprechender Form gegeben ist. Andererseits ist es den Angehörigen möglich, ihre Liebsten in dieser Zeit in eigens hierfür gestalteten Räumlichkeiten würdevoll zu begleiten.“