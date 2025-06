Paketzusteller stürzte mit Lieferwagen in steilem Gelände ab

Großes Glück hatte der Fahrer eines Paketdienstes am Mittwochnachmittag bei einem schweren Unfall am Prochenberg bei Ybbsitz im Ybbstal. Der Mann stürzte mit seinem Transportbus in einem steilen Waldstück ab. Danach konnte er trotz Verletzungen noch selbst Hilfe bei einer entlegenen Liegenschaft holen.