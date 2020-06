Ostsee liegt in Niederösterreich

Wer Ostsee-Feeling samt Sandstrand, Fischbrötchen, Segel-Regatta und Strandkörben sucht, muss dafür keine weite Reise auf sich nehmen. Kommendes Wochenende kommt die Ostsee nach Niederösterreich – genauer gesagt auf die Garten Tulln.

Am 23. und 24. Juni steigt hier in Kooperation mit dem deutschen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern ein Strandkorb-Fest. Wer will, kann sich mit einem Original-Strandkorb von der Ferieninsel Usedom in typischer Ostseestrand-Szenerie fotografieren lassen, und mit etwas Glück winkt eben dieser Strandkorb als Hauptpreis eines Gewinnspiels.

Im großen Teich wird es Regatten mit ferngesteuerten Mini-Segelbooten geben. Damit die originalgetreuen Modelle (Masthöhe bis zu 1,60 m) auch fachgerecht navigiert werden, gibt ein echter Rostocker Hobby-Segler Einweisungen. Auf die Kinder wartet ein Parcours mit Solar-Booten.

Dazu gibt es Tipps für Ferien an der Ostsee. Damit niemand hungern muss, erhält jeder Gast einen Gutschein für ein Fischbrötchen oder Original Sanddorn-Zuckerwatte.

Ab sofort steht die Garten Tulln auch als Location für den schönsten Tag im Leben zur Verfügung. Der neue, ringförmige "Liebesgarten" ist eine romantische Hochzeitskulisse und bietet zudem genügend Spielraum für eigene Gestaltungswünsche der Brautleute an ihrem Ehrentag.