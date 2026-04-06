Tödliche Unfälle: So verlief das Osterwochenende auf den Straßen

Der Osterverkehr hat heuer in Niederösterreich drei Todesopfer gefordert. Laut Bilanz von Notruf NÖ kamen zwei Motorradlenker im Alter von 44 und 43 Jahren sowie eine Beifahrerin in einem Pkw ums Leben.

Überschattet wird die Bilanz auch von schweren Motorradunfällen in anderen Bundesländern. In Salzburg kollidierte ein Motorradlenker am Ostersonntagabend in Hof bei Salzburg im Bereich einer Kreuzung mit einem Auto. Der Mann wurde schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Ein weiterer Unfall ereignete sich am Sonntag in Oberösterreich zwischen St. Florian und Asten. Ein 46-jähriger Motorradlenker stieß an einer Kreuzung mit einem abbiegenden Kleintransporter zusammen und wurde vom Motorrad geschleudert. Auch er erlitt schwere Verletzungen und wurde ins Unfallkrankenhaus Linz eingeliefert.