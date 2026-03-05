Verkehrsunfälle, Unfälle mit Personenschaden, Getötete: Seit dem Jahr 1961 werden in Österreich Verkehrsunfälle systematisch erfasst.

Und in diesen haben sich jedenfalls in absoluten Zahlen auf den ersten Blick beeindruckende, auch bedenkliche Werte angehäuft: 2,7 Millionen Unfälle gab es in dieser Zeit mit Personenschaden, 3,6 Millionen Menschen wurden dabei verletzt. 87.308 tödlich. Im heurigen Jahr wurden bis inklusive 1. März 35 Verkehrstote registriert.

Was die Statistik auf den ersten Blick nicht zeigt: Die Zahlen sind seit Jahren rückläufig.

Für den ÖAMTC zeigt das vor allem den technischen Fortschritt: Scheibenbremsen, Knautschzonen, Drei-Punkt-Gurte, Airbags, ABS, ESP und strengere Crashtest-Vorgaben sind Errungenschaften, die bereits seit den frühen 70er-Jahren zu einem signifikanten Rückgang der Verkehrstoten geführt haben.

Aber auch bei der Verkehrssicherheit wurde nachgezogen. Im Jahr 1973 wurde Tempo 100 auf Bundesstraßen eingeführt, im Folgejahr die Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h auf Autobahnen erlassen. Seit 1976 gibt es eine Gurtpflicht, gestraft wird seit dem Jahr 1984. 1985 kam die Helmpflicht fürs Motorrad und Moped, 1994 die Kindersitzpflicht.