Ortschef durstiger als erlaubt: Führerschein abgenommen

Bezirk Lilienfeld – Vier Monate ohne seinen Führerschein muss nun ein ÖVP-Bürgermeister aus dem Bezirk Lilienfeld auskommen. Der Politiker war am 6. Juni nachts in eine Planquadrat-Verkehrskontrolle geraten und hatte nach eindeutigem Alkomat-Wert sein Auto abstellen und die Lenkerlizenz abgeben müssen. Dabei hätte es eine echte Alternative gegeben: Bei dem Abendtermin, wo der Ortschef seinen Durst stillte, stand ein Gemeinschaftsbus bereit. Er wollte aber nicht so lang auf dessen Abfahrt warten, weil er am nächsten Tag Frühtermine hatte.