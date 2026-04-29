Mysterium um orange Flüsse in Mistelbach
Am Montagnachmittag rückten Feuerwehr und Polizei von Mistelbach zu einem ungewöhnlichen Einsatz aus: Die Mistel und die Zaya wiesen eine auffällige, orange Verfärbung auf. Gemeinsam mit der Wasserrechtsbehörde der Stadtgemeinde Mistelbach und Chemikern der Schadstoffgruppe wurde der Fluss untersucht.
Keine Gefahr für die Umwelt
Erste Ermittlungen konnten trotz der Färbung des Wassers keine Gefahr für die Umwelt feststellen. Der Kanal aus dem die Verunreinigung austrat, konnte zudem zeitnah von der Feuerwehr Mistelbach gespült werden.
Medienberichten zufolge war von den Verunreinigung somit am Dienstag stellenweise nichts mehr zu sehen. Laut Angaben der Feuerwehr habe es sich um eine wasserlösliche Farbe gehandelt. Wie sie in die Flüsse gelangte, ist jedoch bisher unklar. Die Polizei ermittelt.
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