Mysterium um orange Flüsse in Mistelbach

Am Montagnachmittag rückten Feuerwehr und Polizei von Mistelbach zu einem ungewöhnlichen Einsatz aus: Die Mistel und die Zaya wiesen eine auffällige, orange Verfärbung auf. Gemeinsam mit der Wasserrechtsbehörde der Stadtgemeinde Mistelbach und Chemikern der Schadstoffgruppe wurde der Fluss untersucht.

Keine Gefahr für die Umwelt Erste Ermittlungen konnten trotz der Färbung des Wassers keine Gefahr für die Umwelt feststellen. Der Kanal aus dem die Verunreinigung austrat, konnte zudem zeitnah von der Feuerwehr Mistelbach gespült werden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FF Mistelbach "Keine Gefahr für die Umwelt" - das stellte auch die Feuerwehr Mistelbach nach einer ersten Inspektion fest.