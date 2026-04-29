Niederösterreich

Mysterium um orange Flüsse in Mistelbach

Polizei und Feuerwehr von Mistelbach standen am Montag vor einem Rätsel: Die Mistel und die Zaya hatten sich orange gefärbt.
29.04.2026, 16:11

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Oranger Fluss schlängelt sich durch grüne Vegetation, mehrere Personen stehen am Ufer.

Am Montagnachmittag rückten Feuerwehr und Polizei von Mistelbach zu einem ungewöhnlichen Einsatz aus: Die Mistel und die Zaya wiesen eine auffällige, orange Verfärbung auf. Gemeinsam mit der Wasserrechtsbehörde der Stadtgemeinde Mistelbach und Chemikern der Schadstoffgruppe wurde der Fluss untersucht.

Keine Gefahr für die Umwelt

Erste Ermittlungen konnten trotz der Färbung des Wassers keine Gefahr für die Umwelt feststellen. Der Kanal aus dem die Verunreinigung austrat, konnte zudem zeitnah von der Feuerwehr Mistelbach gespült werden. 

Drei Feuerwehrleute stehen am Ufer eines orange gefärbten Flusses in Mistelbach.

"Keine Gefahr für die Umwelt" - das stellte auch die Feuerwehr Mistelbach nach einer ersten Inspektion fest.

Medienberichten zufolge war von den Verunreinigung somit am Dienstag stellenweise nichts mehr zu sehen. Laut Angaben der Feuerwehr habe es sich um eine wasserlösliche Farbe gehandelt. Wie sie in die Flüsse gelangte, ist jedoch bisher unklar. Die Polizei ermittelt. 

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