Motorradunfall bei Mistelbach: Fahrer (45) war schwer alkoholisiert

Ein 45-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Mistelbach verunglückte am Freitagnachmittag auf der Landesstraße 10 zwischen Zwentendorf und Hagenberg . Der Mann kam mit seinem Leichtmotorrad von der Fahrbahn ab und stürzte mehrere Meter in die Tiefe. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Landesklinikum Mistelbach geflogen.

Der Motorradlenker verlor laut Polizeibericht in einer leichten Rechtskurve mit gleichzeitiger Fahrbahnkuppe die Kontrolle über sein Fahrzeug. Seine Geschwindigkeit war nicht angepasst und er stand unter Alkoholeinfluss, wie sich später zeigte. Er kam von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Böschung und stürzte kopfüber auf ein angrenzendes Feld, das etwa zwei Meter höher lag als die Straße.

Alkotest im Krankenhaus

Der Verletzte wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Landesklinikum Mistelbach transportiert. Dort führten Beamte der Polizeiinspektion Mistelbach einen Alkotest durch. Dieser verlief laut Polizei positiv und ergab eine starke Alkoholisierung. Der 45-Jährige wird der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.