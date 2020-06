Opfer schreibt sich den Schmerz von der Seele

Überwucherte Hausruinen, umgeben von mächtigen Bäumen. Dazwischen eine gotische, ehemalige Pfarrkirche ohne Turmdach. Mitten am Vormittag zeigt die Kirchenuhr zwei Uhr an. Die Zeit ist in Döllersheim am Truppenübungsplatz Allentsteig stehen geblieben.

Wo einst mehr als 2000 Menschen lebten, trifft man keinen mehr, weil sie vor 75 Jahren vertrieben wurden, um für Hitlers militärisches Übungsgelände Platz zu machen. Wie traumatisch die Erlebnisse waren, erzählt die 87-jährige Waldviertlerin Maria Geisberger in ihrem Buch "Das Nordlicht von Döllersheim" (Edition Innsalz, 320 Seiten, 20 Euro), das sie mit Autorin Ilse Krumpöck verfasst hat.