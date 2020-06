Operation Super-Küche voll angelaufen

In der Endstufe, die voraussichtlich im ersten Quartal 2013 erreicht sein wird, sollen 10.000 Portionen produziert werden. Derzeit befindet man sich allerdings noch in einer Art Testphase. Halten die XXL-Mikrowellen und die Verpackungsmaschinen auch größerer Belastung stand? Funktioniert die Auslieferung, mit der ein privates Unternehmen beauftragt wurde? Das sind alles Fragen, die sich Plasouning und sein Team in den kommenden Monaten stellen müssen. „Ab einer Menge von 2500 Portionen kann ich dann sagen, ob alles rund läuft."

Natürlich ging auch an dem Oberstleutnant die Kritik an der Super-Küche nicht spurlos vorüber. „Aber mittlerweile bin ich fest von dem Projekt überzeugt." Auch Lehrling Maria Paller ist froh: Sie hat nun endlich einen Dienstvertrag in der Tasche.