Oper in Kirche: Regisseur verteidigt Nacktheit und goldenen Dildo

Beim Stift betont man, dass vertraglich festgelegt worden sei, dass in der Kirche nichts Unpassendes gezeigt werde. Was auch der Veranstalter, der „Kulturverein – Opernaufführungen Königin von Saba“ von Konrad Melchers bestätigt. Das habe das Stift im Vorfeld der Aufführung überprüft sowie das Drehbuch gelesen. Auch in den persönlichen Gesprächen hätte nichts auf diese Darstellung hingewiesen.

„Dann haben wir mit Entsetzen festgestellt, dass sich pornografische, sexualisierte Erotik wiederfindet. Das hat in einer Kirche nicht verloren“, betont Stift-Sprecher Walter Hanzmann. Im Vorfeld sei man nicht zu den Proben eingeladen worden. Nach der Voraufführung habe es dann Beschwerden von Gläubigen sowie von Musikern gegeben.

Eingriff in künstlerische Freiheit

Regisseur Pachl hingegen spricht von einem Eingriff in die künstlerische Freiheit. Immerhin handle es sich bei dem mythologischen Dämon Astaroth um einen Hermaphrodit, eine manchmal weibliche und manchmal männliche Figur.

Das sei mit Nacktheit sowie dem goldenen Phallus dargestellt worden. Bei den Proben seien zudem Stiftsmitarbeiter anwesend gewesen. Verantwortliche extra einzuladen, sei nicht üblich. „Alle Proben wurden schriftlich vereinbart. Wir haben ja nicht heimlich geprobt“, sagt Pachl.