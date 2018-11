Online-Bewertungen als Erpressungswerkzeuge

Dass dieses heikle Thema derzeit aktueller denn je ist, erkennt Pulker anhand der ausgebuchten Workshops der Wirtschaftskammer. Betroffene Wirte und Hoteliers suchen Antworten, wie sie das Problem in den Griff bekommen können. Denn Internetdienste wie Facebook oder Google würden keine Online-Postings löschen. „Rechtlich ist es schwierig, gegen rufschädigende oder falsche Bewertungen vorzugehen, da viele Nutzer anonym schreiben“, sagt Pulker. Er rät, negative Bewertungen aber nicht unkommentiert zu lassen, weil sonst ein gravierender Imageverlust droht. Denn „zufriedene Gäste äußern sich selten“, betont Pulker.

Anders als die beiden Internetriesen versucht das Bewertungsportal „ HolidayCheck“ bei Konflikten mithilfe eines eigenen Serviceteams zu vermitteln. „Denn wir haben weder ein Interesse an bewussten Falschaussagen, noch daran, als Druckmittel instrumentalisiert zu werden. Unser Handlungsspielraum ist in dieser Sache natürlich begrenzt“, so Sprecherin Isabelle von Kirch.