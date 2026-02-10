Vom Sprint in den Eiskanal: St. Pöltner startet in Italien durch

Im Heeresleistungszentrum St. Pölten wird nicht nur viel trainiert, sondern auch geträumt – von Medaillen, Weltcups und olympischen Momenten.

Gleich 24 Spitzensportler werden dort aktuell von Vizeleutnant Markus Schimböck und seinem Team betreut. Für drei von ihnen geht es sogar zu den Olympischen Spielen. Zwei weitere stehen vor internationalen Großereignissen in Italien, ein Athlet musste nach einem Sturz seine Teilnahme leider absagen.

„Wir drücken allen die Daumen und sind stolz auf das, was hier in St. Pölten entstanden ist“, sagt Militärkommandant Georg Härtinger. Der frühere Zehnkämpfer weiß, wovon er spricht – und dankt allen, die am sportlichen Erfolg hinter den Kulissen mitarbeiten.

Vom Sprint auf den Bob

Einer, der den Weg vom Sportplatz direkt in die internationale Szene geschafft hat, ist der 25-jährige Daiyehan Nichols-Bardi aus St. Pölten. Ursprünglich Leichtathlet, wurde er gezielt für den Bobsport angeworben – dort sind explosive Sprinter gefragt. Der Umstieg zahlte sich aus: Schon in seiner ersten Saison holte er Bronze bei der U23-EM und mischte im Weltcup vorne mit.