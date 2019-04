ÖVP macht nach blauer Attacke mobil

Noch ist kein offizieller Termin für die Gemeinderatswahlen bekannt. Realistisch ist aber ein Urnengang Ende Jänner 2020. Für die „Bürgermeisterpartei“ ÖVP steht viel am Spiel: Aktuell stellt die Partei 435 Gemeindeoberhäupter und ist als einzige in allen 573 Kommunalparlamenten vertreten. Die SPÖ hält bei 122 Bürgermeistern, 16 Gemeinden werden von Bürgerlisten geführt. Die FPÖ stellt derzeit keinen Bürgermeister. Alle Augen sind diesbezüglich auf FP-Landesrat Gottfried Waldhäusl gerichtet – aktuell Vizebürgermeister in Waidhofen/Thaya.