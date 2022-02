ÖVP-Klubchef Schneeberger: „Werden die Wahl nicht vorverlegen“

Dass momentan alle Umfragen der ÖVP bescheinigen, dass sie im Jänner 2023 die absolute Mehrheit verlieren werde, macht ihn noch nicht nervös. Schneeberger: „Wenn die Wahl heute wäre, würden wir die absolute Mehrheit verlieren, das ist überhaupt keine Frage. Wenn ich mir die Umfragen auf Landesebene vor Augen führe, dann würde eigentlich nur MFG gewinnen, alle anderen verlieren.“

Seine Schlussfolgerungen für die ÖVP: „Es ist eine Chance da, die Menschen wieder zu gewinnen, die uns durch diese Pandemie-Stimmung verloren gegangen sind.“

Man sei bei den Corona-Maßnahmen zwar nicht bestimmende Kraft gewesen, aber natürlich werde auch die niederösterreichische ÖVP da mit der Regierung in einen Topf geworfen.

Schneeberger: „Ich bin überzeugt, dass wir die Chance nützen, den Menschen zu sagen: Bei dieser Landtagswahl geht es wieder um die Arbeit im Land, um die Arbeit der Landeshauptfrau und ihres Teams.“

MFG-Erfolg als Fingerzeig

Dass die Impfgegner-Partei MFG bei den Gemeinderatswahlen in Waidhofen an der Ybbs so stark gewesen ist, sei „ein Fingerzeig gewesen“. Die Konsequenzen daraus: „Wir müssen den Menschen mit Empathie begegnen. Wir müssen zuhören, wir müssen Verständnis zeigen.“

Die Öffnungsschritte am 5. März hält Schneeberger für richtig. Man müsse der Pandemie seit Omikron anders begegnen. „Die Öffnungen waren der logische Schritt, der jetzt notwendig war.“

Derzeit würden zwar die höchsten Infektionszahlen vermeldet, das wirke sich aber nicht auf die Intensivstationen aus. „Das heißt, wir müssen die Pandemie jetzt wie eine starke Grippe behandeln.“

Mit den Öffnungsschritten würde sich auch die Stimmung in der Bevölkerung heben. Verbunden mit der Chance, politisch wieder direkter mit den Menschen in Kontakt treten zu können.

Schneeberger: „Das ist eine Chance, wieder auf die Menschen zugehen zu können und die normale Politik an die Menschen zu bringen. Und das versteht unsere Landeshauptfrau perfekt.“

Keine Angst vor U-Ausschuss

So sehr ihm die Pandemie auch Sorgen bereitet, so gelassen geht er mit den Auswirkungen der Bundespolitik um. Vor dem U-Ausschuss zur ÖVP habe er keine Angst. Schneeberger: „Angst ist noch nie ein Parameter für die Politik gewesen. Es können Situationen kommen, die unangenehm sind, aber wir haben überhaupt kein schlechtes Gewissen.“

Der Ausschuss habe mit Niederösterreich nichts zu tun. „Natürlich werden die politischen Gegner versuchen, Schmutz nach Niederösterreich zu bringen. Nur, die Landsleute kennen unsere Politik des Miteinanders.“