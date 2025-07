Wanderdörfer im Ötscherland wieder auf exklusiver Österreich-Plattform platziert

Inmitten alpiner Tourismus-Dorados mit den klingendsten Namen wurde beim Symposium der Österreichischen Wanderdörfer in Mittersill (Salzburg) auch die Ötscherregion besonders ins Blickfeld gerückt. Die Orte Mitterbach und Annaberg konnten nämlich als Wanderdörfer rezertifiziert werden und dürfen sich so weiter auf dieser exklusiven Plattform präsentieren.

Im Zuge der Veranstaltung wurde der Touristiker Purt ebenfalls befördert und in den Vorstand der Wanderdörfer gewählt. Damit ist die Region Mostviertel, die mit Hollenstein an der Ybbs und Göstling an der Ybbs zwei weitere Orte mit dem Wandergütesiegel beherbergt, auch personell in dem Gremium verankert.