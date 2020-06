Österreich-Radrundfahrt: Die Polizei hat Großkampftag

Eines der sportlichen Highlights des Jahres, die Österreich-Rundfahrt, wirft ihre Schatten voraus. Wie berichtet, wird am 6. Juli die Etappe von Waidhofen an der Ybbs nach Melk führen. Der Fahrer mit den schnellsten Beinen wird sich nach 185,2 Kilometern hier den Etappensieg holen Dass die Radprofis aus 27 Ländern auch sicher ins Ziel kommen, ist Aufgabe der Polizei.

Im Bezirk Melk jagt derzeit eine Besprechung die andere, mittlerweile steht das Grundkonzept schon fest – und es gibt größere Auswirkungen für den Verkehr.

Fixiert wurde bereits, dass von ca. 14.45 bis 16.30 Uhr die Autobahnabfahrt Melk gesperrt sein wird. Wer in die Region fahren will, muss in dieser Zeit entweder die Abfahrt Loosdorf oder Pöchlarn nützen. Bezirkspolizeikommandant Karl Gruber rechnet damit, dass die Radler kurz nach 14 Uhr vom Pielachtal kommend über Kilb, Mank und St. Leonhard am Forst in den Bezirk Melk kommen werden. "Insgesamt sind 23 Beamte für einen reibungslosen Ablauf im Einsatz", berichtet Gruber.